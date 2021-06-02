В городских парках пройдут летние фотовыставки

Так, в ландшафтном парке "Митино" до 30 июня открытка выставка "Археологическое наследие Москвы". Столичный департамент культурного наследия подготовил специальную экспозицию, в которую вошли фотографии артефактов, найденные во время археологических раскопок и исследований в историческом центре Москвы - Китай-городе и Замоскворечье. На снимках изображены фрагменты глиняной и фарфоровой посуды, печных изразцов, элементы кожаной обуви и женских украшений, старинные монеты и другие находки. Выставочные стенды находятся на археологической площади парка.

Также до конца июня увидеть экспозицию можно в парке у Джамгаровского пруда, стенды находятся справа от главного входа. Кроме того, с 5 июня по 5 июля эта выставка будет работать в усадьбе Воронцово, с 1 июля до 31 августа - в сквере по Олонецкому проезду, а с 27 июля по 15 августа - в парке "Сокольники".