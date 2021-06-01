В Москве завершился фестиваль «Большая перемена»

В Международный день защиты детей 1 июня в Москве на набережной Парка Горького прошел фестиваль «Большая перемена». Во всероссийском одноименном конкурсе приняли участие более пяти тысяч человек, рассказали «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

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Всего же к конкурсу присоединились более 2,3 миллиона школьников и студентов колледжей. В этом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» делегаты из всех регионов страны вместе с педагогами-наставниками при участии ведущих российских компаний обсудили идеи по развитию самого масштабного проекта для детей и подростков.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал участникам, что «самое главное в этом проекте — то, что вы не просто его участники, вы — его авторы. И вы сами создаете "Большую перемену": этот фестиваль, рекламную кампанию конкурса. Сами придумываете замечательные проекты, такие как "Добрая суббота" и многое другое», — заявил он.

Также он поблагодарил родителей и педагогов-наставников: «Я хотел бы сегодня сказать слова благодарности вашим родителям, которые вам помогают и поддерживают во всем, что вы делаете, и вашим педагогам, которые вместе с вами участвуют в конкурсе, вкладывают свои знания, свою душу и частичку своего сердца».

С Международным днем защиты детей участников «Большой перемены» поздравила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева

«Если говорить о работе Федерального агентства по делам молодежи, многим кажется, что мы все чаще обращаем внимание на то, что у нас расширились границы, благодаря принятому закону верхний порог молодежной аудитории вырос до 35 лет. На самом деле, этот порог также и снизился. Дети не могут не быть частью общей молодежной политики, потому что уже сегодня они являются авторами больших перемен. У них огромное количество идей, они сами формируют смыслы, и подхватывать и работать с ними нужно начинать уже сейчас. Это, безусловно важно. И это одна из наших ключевых задач — работа именно с подростками, начинаем мы работать с ними с пятого класса», — сказал она.

Во время фестиваля состоялось подведение итогов голосования участников «Большой перемены» за выбор тематического года по версии детей. В сообществе «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте» каждый участник голосования мог выбрать одну из 10 тем, от сохранения исторической памяти и красоты русского языка до укрепления связи поколений вопреки гаджетам и защите окружающей природы. Наибольшее количество голосов получила тема «Дом, в котором нам жить», посвященная экологии.

На встрече победители первого и участники второго сезона «Большой перемены» представили Сергею Кириенко свои идеи и проекты, над которыми они работали в течение всего фестиваля. Школьники рассказали о том, какие национальные праздники они считают наиболее важными, и какие праздники можно было бы создать, представили «атлас детских профессий», которыми могут заниматься подростки уже сегодня, рассказали об акселераторе детских проектных инициатив и представили концепцию программы детской секции марафона «Новое знание», который проводит Российское общество «Знание».