Венский бал прошел в Гостином Дворе

В бальном гала-концерте прозвучали арии из оперы великого композитора «Фиделио». А завершился концерт грандиозным исполнением фрагмента финала знаменитой 9-й симфонии, в этом приняли участие звезды российской и мировой оперы: Агунда Кулаева
(меццо-сопрано), Алексей Тихомиров
(бас; «Геликон-опера»), Светлана Касьян (сопрано; «Новая опера») и тенор Игорь Морозов
(«Геликон-опера»), а также Государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова. Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» дирижировал лауреат премии «Золотая маска», маэстро Андрей Лебедев
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