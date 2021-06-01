Температура выше нормы: какая погода ждет москвичей в июне

Ранее синоптики зафиксировали самый холодный старт календарного лета в Москве за минувшие 54 года. Во вторник, 1 июня, минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила 4,0 градуса тепла. В последний раз такая же холодная погода в этот день была в столице в 1967 году: всего 3,9 градуса тепла.