В Москве впервые за 100 лет открылся новый железнодорожный вокзал

Москве открылся новый вокзал для поездов дальнего следования — Восточный. Он стал десятым по счету в столице, передает сайт мэрии.

Фото: www.mos.ru www.mos.ru

Открыли новый железнодорожный вокзал, а также второй вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) Локомотив мэр Москвы и гендиректор « РЖД ».

«Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК Для москвичей это важный транспортный узел, который тоже дает дополнительные возможности», - сказал мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что Восточный вокзал разгрузит центр Москвы и перегруженный участок железной дороги Каланчевская — Курская.

Глава ОАО «РЖД» заявил, что вокзал изменит облик Москвы и подход к созданию железнодорожных объектов.

«Это новое качество, новый подход, новый набор услуг, здесь все совершенно новое», - сказал Олег Белозеров.

Вокзал приспособлен под нужды инвалидов, имеет современные кассы. На вооружение приняты бесконтактные способы использования практически всех элементов. Объекты обеззараживают бактерицидные спецприборы. Железнодорожники также решили использовать аромамаркетинг.

«Может быть сейчас в масках не все замечают, но мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом», — сказал Белозеров.

На Восточный перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала. В том числе поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново.