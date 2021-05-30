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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ветра

Вечерняя Москваиещё 3
42 минуты назад
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с прогнозируемым сильным ветром.
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя МоскваНаталия Нечаева / Вечерняя Москва
Метеорологи считают погоду потенциально опасной: порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду.
Срок действия предупреждения — до 21:00 понедельника, 31 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда жителям центральной части Европейской России ждать потепления.
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