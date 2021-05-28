В столице появятся новые зарядки для электротранспорта

В столице устанавливают новые зарядки для электроавтомобилей с европейскими и американскими разъемами, еще они отличаются по мощности, скорости подзарядки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям предоставлена медленная и быстрая зарядки. Первая поможет тем, кто планирует пройтись по магазинам или выпить кофе, пока его электрокар заряжается. Это займет порядка 2 часов. Быстрая же зарядка подготовит транспорт за 20 минут.Зарядки будут располагаться как в спальных районах, рядом с торговыми центрами, так и рядом с кафе.