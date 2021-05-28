Фестиваль стрим-культуры пройдет в июле

С 17 по 18 июля в технопарке "Сколково" пройдет пятый фестиваль стрим-культуры "Стримфест". В этом году к нему присоединятся подкаст-проекты, среди которых "Терминальное чтиво", "Не занесли" и "Хоба!". А среди известных участников-стримеров – Владислав Синотов (SilverName), Юлия Кошкина (koshkamoroshka), Алексей Баранов (HARD PLAY) и другие.

Фото: vk.com/streamfest vk.com/streamfest

На мероприятии будет организовано 25 позиций для эфиров, которые пройдут в гибридном формате – онлайн и офлайн. Ожидается, что за два дня участники запустят с площадки больше 500 стримов.

"Стримфест демонстрирует потрясающий рост – с небольшого события на несколько сот человек до многотысячного фестиваля, собирающего звезд стриминга и их поклонников в едином уникальном пространстве, аналогов которому нет", – сказал соучредитель фестиваля Сергей Цыпцын.

Также во время фестиваля пройдет первый этап голосования премии Streamfest Awards: посетители смогут отдать голоса за лучшие проекты и стримеров в 10 номинациях, среди которых "Лучшая стрим-платформа", "Зрительская игра года", "Лучший музыкальный стример". Второй этап голосования состоится в августе.