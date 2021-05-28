Фестиваль стрим-культуры пройдет в июле

На мероприятии будет организовано 25 позиций для эфиров, которые пройдут в гибридном формате – онлайн и офлайн. Ожидается, что за два дня участники запустят с площадки больше 500 стримов.
Также во время фестиваля пройдет первый этап голосования премии Streamfest Awards: посетители смогут отдать голоса за лучшие проекты и стримеров в 10 номинациях, среди которых "Лучшая стрим-платформа", "Зрительская игра года", "Лучший музыкальный стример". Второй этап голосования состоится в августе.
Ранее сообщалось, что со 2 по 10 июня в Москве пройдет фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". В рамках него спектакли покажут коллективы не только из Москвы, но и из Твери, Рязани, Иванова, Новосибирска, Петрозаводска и Новокуйбышевска. Кроме того, для студентов театральных вузов предусмотрена образовательная программа, включающая практические занятия, лекции и мастер-классы ведущих специалистов российского театра.