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Фестиваль стрим-культуры пройдет в Москве в июле

Москва24
1 час назад
С 17 по 18 июля в технопарке "Сколково" пройдет пятый фестиваль стрим-культуры "Стримфест". В этом году к нему присоединятся подкаст-проекты, среди которых "Терминальное чтиво", "Не занесли" и "Хоба!". А среди известных участников-стримеров – Владислав Синотов (SilverName), Юлия Кошкина (koshkamoroshka), Алексей Баранов (HARD PLAY) и другие.
Фестиваль стрим-культуры пройдет в июле
Фото: vk.com/streamfestvk.com/streamfest
На мероприятии будет организовано 25 позиций для эфиров, которые пройдут в гибридном формате – онлайн и офлайн. Ожидается, что за два дня участники запустят с площадки больше 500 стримов.
"Стримфест демонстрирует потрясающий рост – с небольшого события на несколько сот человек до многотысячного фестиваля, собирающего звезд стриминга и их поклонников в едином уникальном пространстве, аналогов которому нет", – сказал соучредитель фестиваля Сергей Цыпцын.
Также во время фестиваля пройдет первый этап голосования премии Streamfest Awards: посетители смогут отдать голоса за лучшие проекты и стримеров в 10 номинациях, среди которых "Лучшая стрим-платформа", "Зрительская игра года", "Лучший музыкальный стример". Второй этап голосования состоится в августе.
Ранее сообщалось, что со 2 по 10 июня в Москве пройдет фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". В рамках него спектакли покажут коллективы не только из Москвы, но и из Твери, Рязани, Иванова, Новосибирска, Петрозаводска и Новокуйбышевска. Кроме того, для студентов театральных вузов предусмотрена образовательная программа, включающая практические занятия, лекции и мастер-классы ведущих специалистов российского театра.
Новости Москвы,Алексей Баранов,
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