Увеличен возраст получения допвыплаты при рождении ребёнка

Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, в которых оба родителя не старше 36 лет. Ранее это право имели лишь семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.

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Подать заявление на получение пособия смогут семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Средний доход семьи на человека не должен превышать величину прожиточного минимума.

При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго — 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов). По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза.

Выплату смогут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2021 года.

Заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия можно будет подать с 3 июня через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение одного года с даты рождения ребенка.