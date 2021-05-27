Как изменится жизнь москвичей с 1 июня

С первым днем лета в стране изменятся или вступят в силу сразу несколько новых законов. Корреспондент «Вечерки» поговорил с экспертами и выяснил, как нововведения отразятся на жизни москвичей.

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Продовольственная безопасность

Согласно решению правительства России , с 5 июня по 31 августа 2021 года с территории страны запрещено вывозить гречневую крупу.

Ограничения в первую очередь касаются крупных поставок на экспорт. Это связано с тем, что во всем мире сильно увеличился спрос на этот товар. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, экспорт гречки временно ограничили. В Министерстве сельского хозяйства России отметили, что запасов крупы для населения более чем достаточно. В 2020 году ее сбор вырос на 13,6 процента по сравнению с 2019 годом.

Москвичам не стоит беспокоиться о подорожании гречки в магазинах. По мнению экспертов, цены на крупу не изменятся.

Еще с начала июня прекращают свое действие ценовые соглашения по продаже сахара. Ранее правительство России заморозило стоимость продукта для оптовой продажи на уровне 36 рублей за килограмм, и для розницы — 46 рублей за килограмм. В Союзе сахаропроизводителей заявили, что летом стоимость продукта не возрастет.

— Сохранению стабильных цен поможет новая мера господдержки отрасли — субсидия при продаже сахара в торговые сети по цене соглашения. В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре, — пояснил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин.

Серый номер

Закон «О связи» вступает в силу с 1 июня. Одним из ключевых положений стал запрет на продажу сим-карт вне стен салонов мобильных операторов. Эти изменения должны существенно сократить рынок нелегальных «серых» сим-карт.

— Не все жители понимают, чем грозит покупка номера телефона в условном «переходе». Во-первых, даже если сим-карта оформлена не на вас, она, скорее всего, будет оформлена на кого-то другого. И если этот человек совершит преступление, то правоохранительные органы придут к вам. И придется долго объяснять, что вас ничего не связывает с подозреваемым. Еще мошенники могут получить доступ к сервисам, к которым вы привяжете свой номер телефона, — рассказал адвокат Евгений Корчаго.

Он добавил, что новый запрет пусть и не сможет полностью остановить незаконную торговлю «серыми» номерами, но позволит привлекать к административной ответственности тех, кто занимается продажей таких карт.

Пенсии и пособия

Ранее сообщалось, что с 1 июня Пенсионный фонд Российской Федерации вернется к привычному для людей режиму работы и отменит дистанционную форму оказания услуг. Однако это решение было изменено.

Теперь стало известно, что дистанционный формат продлили до конца 2021 года. Без личного визита москвичи могут оформить социальные выплаты и продлить ранее уже назначенные пособия.

Честный знак

С первым днем лета начнется обязательная маркировка мороженого и сыра. Это первый этап по внедрению системы «Честный знак» среди производителей молочной продукции.

В добровольном формате маркировка заработала еще в январе 2021 года. Система позволяет исключить из продажи нелегальные продукты. Благодаря специальной метке на упаковке можно проследить весь путь товара вплоть до полки магазина.

— Систему уже внедрили у себя более 84 процентов производителей мороженого и почти 100 процентов изготовителей сыров. Проходит и переоборудование касс в магазинах. Маркированная молочная продукция будет вводиться в оборот постепенно, поэтому никакого дефицита мы не ожидаем, — рассказала руководитель рабочей группы по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова.

Она добавила, что маркировка уже стала обязательной для обуви, табака, парфюма и лекарств.

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