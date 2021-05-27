Поезд в честь юбилея театра имени Ермоловой запустили в метро

Поезд, посвященный 95-летию Театра имени Ермоловой, запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее в столичном метро запустили поезд, посвященный 65-летию театра "Современник". Тематический состав курсирует по Сокольнической ветке. Все вагоны имеют свое название: "Сохранение", "Соавторство", "Соединение", "Сотворчество" и "Современник". Каждый из них рассказывает об истории театра с момента его создания.