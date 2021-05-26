Собянин предложил создать в ресторанах зоны для вакцинированных

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах отдельные зоны для клиентов, привившихся от коронавируса.

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"Делайте зону, свободную от ковида у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям в среду в ходе встречи в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

Он отметил, что когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, кафе и ресторанов.

"Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - сказал Собянин.

В ходе встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.