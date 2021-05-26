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Собянин предложил создавать в ресторанах Москвы зоны для вакцинированных посетителей

ТАССиещё 12
41 минуту назад
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах отдельные зоны для клиентов, привившихся от коронавируса.
Собянин предложил создать в ресторанах зоны для вакцинированных
Фото: ТАССТАСС
"Делайте зону, свободную от ковида у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям в среду в ходе встречи в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.
Он отметил, что когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, кафе и ресторанов.
"Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - сказал Собянин.
В ходе встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер. "Очень хорошая идея. Давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам. Ревизию этих мер проведем", - ответил Собянин.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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