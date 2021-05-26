Москино покажет фильмы Чаплина в Музее Москвы

Анастасия Бруй и Федор Гордеев

Фото: Анастасия Бруй и Федор Гордеев Анастасия Бруй и Федор Гордеев

Зрители увидят ленту Жоржа Мельеса «Четыреста проделок дьявола». Название фильма отсылает к французской фразе «faire les 400 coups», которой в русском языке примерно соответствует идиома «33 несчастья».