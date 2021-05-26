Москино покажет фильмы Чаплина в Музее Москвы

Музей Москвы 27 мая приглашает горожан и гостей города на мероприятие «Москино в гостях: От Мельеса до Чаплина», приуроченное к 125-летию первого кинопоказа. Все пленки предоставляются Музеем Кино. А партнер показа — проект Кинопередвижка.
Фото: Анастасия Бруй и Федор ГордеевАнастасия Бруй и Федор Гордеев
Перед показом лекцию прочитает Станислав Дединский, киновед и главный редактор проекта 1895.io. Показ пройдет в сопровождении игры тапера Филиппа Чельцова.
Зрители увидят ленту Жоржа Мельеса «Четыреста проделок дьявола». Название фильма отсылает к французской фразе «faire les 400 coups», которой в русском языке примерно соответствует идиома «33 несчастья».
Хроники семьи Романовых и «Понизовая вольница» считаются первым художественным фильмом, снятым в России.
Комедийный кукольный мультфильм «Месть кинооператора», где использованы все признаки салонной мелодрамы — интриги, ревность и танцы — снят режиссером Владиславом Старевичем.
«Детские автомобильные гонки» с Чарли Чаплиным в главной роли представил режиссер Генри Лерман. И первая роль Чарли Чаплина в кино — фильм «Зарабатывая на жизнь».
В программе также первые фильмы братьев Люмьер.
Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Москино.