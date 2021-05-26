Ученые подтвердили безопасность столичных станций 5G

Это подтвердили различные замеры и лабораторные исследования. Ученые также предложили более точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями, и подчеркнули, что необходимо ввести методы более точного контроля их электромагнитного излучения в пределах между значениями 10 и 40 микроватт на квадратный сантиметр.