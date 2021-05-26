«Без дождя не обойдется, но скорее он придется на поздний вечер и на ночные часы. Возможно, гроза будет местами и обойдется без грозы в некоторых населенных пунктах Подмосковья. Что касается дальнейшего развития погоды, мы попадаем во фронтальную зону где-то на двое суток, поэтому в пятницу тоже вероятность грозы сохраняется. А вот в субботу характер погоды меняется, дожди становятся гораздо слабее, но температура с северо-восточным ветром очень хорошо ползет вниз, и, наверное, в начале следующей недели достигнет где-то 12-17 градусов в дневные часы. Говорить о том, что мы из этого «холодного мешка» быстро выберемся, увы, не приходится, и достаточно холодная погода уже с очень небольшим количеством осадков ждет нас в первую пятидневку июня».