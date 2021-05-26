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На Москву надвигаются дожди, грозы и похолодание

BFM.RUиещё 3
1 час назад
Погода в Москве начнет портиться вечером в среду, 25 мая, а пик ненастья придется на период с 03:00 до 06:00, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, за ночь в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков.
Вслед за дождями в Московский регион придет похолодание, рассказал Business FM руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео ТВ»:
«Без дождя не обойдется, но скорее он придется на поздний вечер и на ночные часы. Возможно, гроза будет местами и обойдется без грозы в некоторых населенных пунктах Подмосковья. Что касается дальнейшего развития погоды, мы попадаем во фронтальную зону где-то на двое суток, поэтому в пятницу тоже вероятность грозы сохраняется. А вот в субботу характер погоды меняется, дожди становятся гораздо слабее, но температура с северо-восточным ветром очень хорошо ползет вниз, и, наверное, в начале следующей недели достигнет где-то 12-17 градусов в дневные часы. Говорить о том, что мы из этого «холодного мешка» быстро выберемся, увы, не приходится, и достаточно холодная погода уже с очень небольшим количеством осадков ждет нас в первую пятидневку июня».
Ранее синоптики заявляли, что настоящее лето наступит в Москве в середине июня.
Новости Москвы,Видео,Александр Шувалов,Business FM,Интерфакс,
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