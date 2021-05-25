25 тысяч новых опор освещения появится в Москве

В столице до конца этого года появится более 25 тысяч новых осветительных опор. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Новые объекты освещения установят в городских дворах, на территориях школ и детских садов. При этом более трети из них поставят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Все осветительные приборы будут светодиодными. Этот вид ламп долговечнее и на 30 процентов экономичнее натриевых и галогеновых аналогов, а также отличается приятным теплым светом.