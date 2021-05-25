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Более 25 тысяч новых опор освещения установят в Москве до конца 2021 года

Вечерняя Москваиещё 5
3 часа назад
В столице до конца этого года появится более 25 тысяч новых осветительных опор. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
25 тысяч новых опор освещения появится в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя МоскваАнтон Гердо / Вечерняя Москва
Новые объекты освещения установят в городских дворах, на территориях школ и детских садов. При этом более трети из них поставят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Все осветительные приборы будут светодиодными. Этот вид ламп долговечнее и на 30 процентов экономичнее натриевых и галогеновых аналогов, а также отличается приятным теплым светом.
— Всего с 2011 года в столице установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза, — отметила пресс-служба ведомства.
Добавляется, что Москва является одним из самых освещенных городов мира. По этому показателю столица России входит в первую пятерку наряду с Токио, Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.
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