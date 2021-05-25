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«Салатовую» линию метро продлят до «Физтеха» в 2023 году

Москва меняетсяиещё 7
2 часа назад
В настоящее время на севере столицы ведется активное строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро, его запуск намечен на 2023 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу «Москва 24».
«Салатовую» линию метро продлят до «Физтеха» в 2023 году
Фото: Москва меняетсяМосква меняется
«Безусловно, главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия, однако, не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей. Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный», – отметил Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, на новом участке откроют станции «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». На станции «Лианозово» будет организован переход на одноименную железнодорожную станцию.
«На этом участке «салатовой» ветки продолжается проходка перегонных тоннелей, а также возведение конструкций новых станций», – рассказал Андрей Бочкарев.
Заместитель мэра пояснил, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД позволит перевозить до 60 тысяч человек в сутки.
Новости Москвы,Строительство,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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