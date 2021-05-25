«Салатовую» линию метро продлят до «Физтеха» в 2023 году

«Безусловно, главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия, однако, не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей. Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный», – отметил Андрей Бочкарев.
«На этом участке «салатовой» ветки продолжается проходка перегонных тоннелей, а также возведение конструкций новых станций», – рассказал Андрей Бочкарев.