Собянин заявил о планах построить пять МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что в перечень основных проектов столицы входят возведение Большой кольцевой линии метро, I участка новой Троицкой линии, продление метрополитена до аэропорта Внуково
и в район Северный, а также открытие МЦД-3 и обновление подвижных составов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Он добавил, что в связи с этим в столице пришлось навести порядок с парковками и заняться реализацией трех программ мирового уровня, среди которых развитие метрополитена и две программы, связанные с железными и автомобильными дорогами.