Собянин заявил о планах построить пять МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в перечень основных проектов столицы входят возведение Большой кольцевой линии метро, I участка новой Троицкой линии, продление метрополитена до аэропорта Внуково и в район Северный, а также открытие МЦД-3 и обновление подвижных составов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Он добавил, что в связи с этим в столице пришлось навести порядок с парковками и заняться реализацией трех программ мирового уровня, среди которых развитие метрополитена и две программы, связанные с железными и автомобильными дорогами.

Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы, В. Новикова © Пресс-служба мэра и правительства Москвы, В. Новикова

В настоящее время реализован проект запуска движения по МЦК, а работа по возведению Большой кольцевой линии столичного метро еще продолжается. Согласно мнению Собянина, основная проблема ж/д инфраструктуры Москвы заключалась в ее разобщенности. С течением времени она решилась посредством применения иностранного опыта.

«Мы посмотрели проект Большого Парижа — большое кольцо, метро, железные дороги. Мы тоже взяли и сделали МЦК, а в Париже пока построили две станции», – отметил Собянин.

Он добавил, что в настоящее время в столице возведены МЦД-1 и МЦД-2. Еще один диаметр будет построен от Зеленограда до Раменского через один-два года. Всего планируется возвести пять диаметров.

«Пять МЦД — гигантская работа вместе с коллегами из «РЖД», из Московской области», – подчеркнул мэр.