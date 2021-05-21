Мэр уточнил, что неделю назад встречался с активистами северо-востока столицы. Глава города обсудил с москвичами борьбу с пандемией коронавируса и призвал жителей столицы активнее прививаться.

Во время встречи с активистами мэр подчеркнул, что Москва одной из первых запустила проект масштабной вакцинации, но число привитых в столице меньше, чем во многих европейских городах.