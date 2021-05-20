В парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль The Dream Fest

В московском парке «Ходынское поле» 19-20 июня пройдет фестиваль спорта для всей семьи The Dream Fest. Его организатором стала благотворительная организация «Юниспорт». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Фото: The Dream Fest The Dream Fest

Участвовать в фестивале можно бесплатно. В программе заявлены матчи по мини-футболу и баскетболу. Есть также мастер-классы от профессионалов по скейтбордингу, воркауту и брейк-дансу.

Кроме того, все желающие получат возможность посмотреть показательный прокат на велосипедах BMX и побывать на лекции и автограф-сессии с известными спортсменами.

Главная миссия фестиваля — показать, что «забота о собственном здоровье и спорт могут быть доступными, интересными и совершенно бесплатными». По словам основателя проекта, мастера спорта по баскетболу Александра Дедушкина , мероприятие поможет молодым людям вдохновиться на эксперименты и достижение новых высот.

Мероприятие подойдет тем, кто хочет мечтать, ставить цели и преодолевать все препятствия. «Новаторы, победители и покорители, они — наше молодое спортивное поколение! Главный хедлайнер нашего open-air — это ты!» — заявили организаторы.