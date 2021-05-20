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В Москве пройдет фестиваль спорта The Dream Fest

Мослента
2 часа назад
В московском парке «Ходынское поле» 19-20 июня пройдет фестиваль спорта для всей семьи The Dream Fest. Его организатором стала благотворительная организация «Юниспорт». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.
В парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль The Dream Fest
Фото: The Dream FestThe Dream Fest
Участвовать в фестивале можно бесплатно. В программе заявлены матчи по мини-футболу и баскетболу. Есть также мастер-классы от профессионалов по скейтбордингу, воркауту и брейк-дансу.
Кроме того, все желающие получат возможность посмотреть показательный прокат на велосипедах BMX и побывать на лекции и автограф-сессии с известными спортсменами.
Главная миссия фестиваля — показать, что «забота о собственном здоровье и спорт могут быть доступными, интересными и совершенно бесплатными». По словам основателя проекта, мастера спорта по баскетболу Александра Дедушкина, мероприятие поможет молодым людям вдохновиться на эксперименты и достижение новых высот.
Мероприятие подойдет тем, кто хочет мечтать, ставить цели и преодолевать все препятствия. «Новаторы, победители и покорители, они — наше молодое спортивное поколение! Главный хедлайнер нашего open-air — это ты!» — заявили организаторы.
«Юниспорт» — российская благотворительная организация. Ее основными целями являются развитие массового детского спорта, поддержка спортсменов, разработка и внедрение спортивных программ в школах.
Новости Москвы,Александр Дедушкин,Мослента,
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