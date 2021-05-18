Жара в Москве может побить 140-летний рекорд

Ранее метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
завил, что погода в Москве побила 70-летний рекорд. Из-за нетипичной погоды для этого региона уже объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, говорится на сайте Гидрометцентра России, уточняет RT
. Руководитель центра Роман Вильфанд предупредил жителей некоторых регионов России об активном солнце
— восьмизначном индексе ультрафиолетового излучения, который грозит высоким риском вреда для кожи и глаз.