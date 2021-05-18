Средняя стоимость полисов ОСАГО снизилась в столице

По итогам первого квартала 2021 года средняя цена полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в Москве снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

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По данным РСА, в российской столице средняя премия по ОСАГО для водителей-физлиц в отчётный период составила 7743 рубля, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге размер средней премии по ОСАГО также снизился на 1,4%, до 7261 рубля.

«Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в целом по стране остается неизменной с начала 2020 года несмотря на существенный рост стоимости запчастей, при этом в 2019 году средняя стоимость обязательной «автогражданки» снизилась по сравнению с 2018 годом на 5 процентов», — сообщил Юргенс.

Отмечается, что в первом квартале нынешнего года средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей в целом по России составила 5474 рубля. Это соответствует уровню средней премии за аналогичный период прошлого года.