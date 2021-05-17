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Драку тракториста и водителя лимузина сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В центре Москвы подрались тракторист и водитель лимузина. Видео произошедшего опубликовал телеканал "Москва 24".
На кадрах видно, как человек вышел из лимузина и начал толкать своего оппонента. Тот особо не сопротивлялся, однако полиция все равно увезла участников конфликта на допрос.
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