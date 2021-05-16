В Москве устроят рейд из-за COVID

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В Москве проверят соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ

Москва24иещё 4
29 минут назад
Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине, сообщает пресс-служба ведомства.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
Проверку проведут в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей.
Ранее в Сети появилось видео из Центрального детского магазина на Лубянке, где скопилось большое количество людей. В соцсетях пишут, что в магазине запланирована встреча с актерами фильма "Майор Гром".
В ведомстве сообщили о возбуждении административного дела из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в "Москвариуме". В рамках проверки специалисты установили, что во время массового присутствия посетителей не был обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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