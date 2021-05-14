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Четвертый сезон "Спортивных выходных" начнется на ВДНХ 15 мая

Москва24
2 часа назад
Четвертый сезон проекта "Спортивные выходные" стартует на ВДНХ с 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Четвертый сезон "Спортивных выходных" начнется на ВДНХ
Фото:  Москва 24/Иванко Юлия Москва 24/Иванко Юлия
Занятия будут проводить по пяти видам спорта каждые выходные в 10:00, 12:00 и 14:00 на веранде Дома культуры ВДНХ.
"В программу вошли скандинавская ходьба, йога, зумба, уличный стретчинг (растяжка) и функциональная тренировка", – уточнили в пресс-службе.
В уроках продолжительностью от 50 до 90 минут может участвовать любой желающий вне зависимости от физической подготовки. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта.
Сезон продлится до октября, за это время планируется планируется провести 1 980 тренировок, в том числе и в онлайн-формате. Ранее стало известно, что из-за эпидемической обстановки московский полумарафон, который должен был пройти 16 мая в "Лужниках", перенесли на неопределенный срок. О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат позже.
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