Четвертый сезон "Спортивных выходных" начнется на ВДНХ

Четвертый сезон проекта "Спортивные выходные" стартует на ВДНХ с 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Фото: Москва 24/Иванко Юлия Москва 24/Иванко Юлия

Занятия будут проводить по пяти видам спорта каждые выходные в 10:00, 12:00 и 14:00 на веранде Дома культуры ВДНХ.

"В программу вошли скандинавская ходьба, йога, зумба, уличный стретчинг (растяжка) и функциональная тренировка", – уточнили в пресс-службе.

В уроках продолжительностью от 50 до 90 минут может участвовать любой желающий вне зависимости от физической подготовки. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта.