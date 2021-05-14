Собянин обратился к москвичам в связи с ситуацией с COVID-19

По его словам, уровень заболеваемости по-прежнему достаточно большой, а его наблюдающийся рост некритический, что позволяет оценивать ситуацию как в целом стабильную.
«Пользуясь случаем, еще раз хочу пригласить москвичей на пункты вакцинации. Надо беречь свое здоровье. Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что рано или поздно заболеешь», — добавил он.
Собянин отметил, что в Москве можно привиться в любое удобное время в любом прививочном пункте, которые работают в поликлиниках, торговых центрах и парках.
В конце апреля, как сообщал «Рамблер», число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве впервые с января превысило три тысячи.
Инфекционист Николай Малышев сообщил, что обычно рост заболеваемости проявляется в течение двух инкубационных периодов после ослабления ограничительных мер. Он высказал мнение, что в течение нескольких ближайшего времени заболеваемость в столице может быть повышенной. Врач связал это с тем, что народ немного разболтался, а также не сильно торопится прививаться.