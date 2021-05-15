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В московском метро начался парад поездов

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
На кольцевой линии московского метро запущен парад поездов в честь 86-летия метрополитена, сообщил первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов. Его слова приводит РИА "Новости".
В московском метро начался парад поездов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Парад продлится два дня, за это время пассажиры подземки смогут увидеть большинство типов поездов, которые использовались в столичном метро.
"За эти два дня на кольцевой линии наши пассажиры увидят 8 типов подвижного состава Я уверен, что парад поездов, который мы будем проводить в эти два дня, поднимет настроение пассажирам московского метрополитена", – заявил Дощатов.
По его словам, за время парада по кольцевой линии проедут ретропоезд "Сокольники", вагоны типа "Е", номерной поезд, не имеющий буквенного обозначения, а также поезда типов "Яуза", "Русь", "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Ранее сообщалось, что в Москве планируется запуск оплаты проезда в метро с помощью лица.
Новости Москвы,Дмитрий Дощатов,РИА Новости,
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