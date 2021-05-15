В московском метро начался парад поездов

Парад продлится два дня, за это время пассажиры подземки смогут увидеть большинство типов поездов, которые использовались в столичном метро.

По его словам, за время парада по кольцевой линии проедут ретропоезд "Сокольники", вагоны типа "Е", номерной поезд, не имеющий буквенного обозначения, а также поезда типов "Яуза", "Русь", "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Ранее сообщалось, что в Москве планируется запуск оплаты проезда в метро с помощью лица.