Рост заболеваемости COVID в Москве объяснили

В то же время доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
считает, что всплеск случаев COVID-19 в Москве связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы. "Я думаю, что (предпринятые в майские праздники — ред.) меры сработали. Просто было бы без них еще больше (новых случаев коронавируса — ред.), если бы этого разобщения не было в праздники", — заявил Жемчугов в беседе с РИА Новости.