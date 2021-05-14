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Более 70% пассажиров московского метро носят защитные перчатки

ТАСС
3 часа назад
Число использующих защитные перчатки пассажиров московского метрополитена увеличилось вдвое - до 73% - с лета 2020 года. Об этом сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире телеканала "Москва-24".
70% пассажиров метро носят защитные перчатки
Фото: ТАССТАСС
"Мы видим положительную динамику. Так, летом в метро заходили в масках 82% пассажиров, в перчатках - 36%. Сейчас этот показатель значительно выше: практически все пассажиры в масках и 73% - в перчатках", - сказал он.
Ранее в пресс-службе "Организатора перевозок" сообщили ТАСС, что пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год его действия. Там уточнили, что почти 70% нарушений масочно-перчаточного режима зафиксировано в метрополитене.
Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
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