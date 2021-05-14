70% пассажиров метро носят защитные перчатки

Число использующих защитные перчатки пассажиров московского метрополитена увеличилось вдвое - до 73% - с лета 2020 года. Об этом сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире телеканала "Москва-24".