Экскурсионный сезон начнется на ВДНХ

С приходом тепла в столицу на ВДНХ стартует сезон многочисленных экскурсий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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"Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса – это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Выставка представила новый тур "ВДНХ цветущая", который полностью посвящен ее ландшафтному оформлению. Посетители смогут прогуляться по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 1950-х годов. В ходе прогулки гид расскажет, где высажены розы, лаванда, мальва, тюльпаны и другие цветы, а также объяснит, в како период стоит наблюдать за их цветением.Также появился новый квест "Отгадай ВДНХ", в котором группе участников нужно будет определить знаменитые павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов. Каждой из команд выдадут несколько снимков, по которым им предстоит самостоятельно искать нужный объект. Участники, быстрее всех угадавшие все объекты, получат приз в виде билетов в музеи ВДНХ.

Оба мероприятия будут проходить с 15 мая по свободному расписанию. Для участия необходима предварительная регистрация.

Кроме того, вновь начнут действовать экскурсии на электрокарах, в ходе которых гид расскажет о создании сельскохозяйственной выставки и ее торжественном открытии в 1939 году. Прокатиться по территории выставки можно будет в 18:00 по будням и в 12:00, 15:00 и 18:00 по выходным. Все события, проходящие на территории ВДНХ, проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. Посетителям необходимо носить маски и перчатки, а также придерживаться социальной дистанции.