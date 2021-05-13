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В столице утвердили предмет охраны дома Лопатиных

РИАМОиещё 2
1 час назад
В Москве специалисты определили предмет охраны дома Лопатиных, который находится в Гагаринском переулке, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Эксперты утверждают, что проект дома не сохранился, но скорее всего его строили по планам ведущих архитекторов начала XIX века. Ранее объект использовался в качестве флигеля усадьбы барона Владимира Штейнгейля.
Утвержден предмет охраны дома Лопатиных
Фото: сайт мэра Москвы, М. Денисовасайт мэра Москвы, М. Денисова
Внутри дома сохранились изразцовые печи и мраморный камин с подзеркальником, бронзовыми накладками и зеркалом, тянутые карнизы, печная плитка, лестничные ограждения, потолок с лепным декором. Все это включено в предмет охраны.
Последним владельцем дома была семья известного философа, психолога, профессора Московского университета Льва Лопатина. В доме проводились так называемые лопатинские среды. В данных мероприятиях принимали участие выдающиеся деятели науки и искусства: Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, Афанасий Фет, Федор Тютчев, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко.
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