Утвержден предмет охраны дома Лопатиных

В Москве специалисты определили предмет охраны дома Лопатиных, который находится в Гагаринском переулке, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Эксперты утверждают, что проект дома не сохранился, но скорее всего его строили по планам ведущих архитекторов начала XIX века. Ранее объект использовался в качестве флигеля усадьбы барона Владимира Штейнгейля.
Фото: сайт мэра Москвы, М. Денисовасайт мэра Москвы, М. Денисова
Внутри дома сохранились изразцовые печи и мраморный камин с подзеркальником, бронзовыми накладками и зеркалом, тянутые карнизы, печная плитка, лестничные ограждения, потолок с лепным декором. Все это включено в предмет охраны.