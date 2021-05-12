Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать 13 мая с 10:00 до 22:00.

Ранее синоптики рассказали, что в столице в предстоящие выходные ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

В пятницу прогнозируется самая неблагоприятная погода. В этот день пройдут интенсивные дожди, столбики термометров в ночные часы покажут плюс 11-13 градусов, днем – 20-22 градусов.