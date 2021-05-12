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Погода в Москве: москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Москва24
1 час назад
В Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду.
Предупреждение будет действовать 13 мая с 10:00 до 22:00.
Ранее синоптики рассказали, что в столице в предстоящие выходные ожидается теплая погода с кратковременными дождями.
В пятницу прогнозируется самая неблагоприятная погода. В этот день пройдут интенсивные дожди, столбики термометров в ночные часы покажут плюс 11-13 градусов, днем – 20-22 градусов.
В субботу, 15 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди.
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