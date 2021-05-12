Москвичам рассказали о погоде в выходные

В столице в предстоящие выходные ожидается теплая погода с кратковременными дождями, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По ее словам, в пятницу прогнозируется самая неблагоприятная погода. В этот день пройдут интенсивные дожди, столбики термометров в ночные часы покажут плюс 11-13 градусов, днем – 20-22 градуса.

В субботу, 15 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди.

"Ночь будет еще более теплой, в Москве порядка плюс 13-15 градусов. Дневная температура останется на уровне 20-22 градуса. В воскресенье дожди ожидаются меньше, температура существенно не изменится", – сказала Позднякова.

Она отметила, что температура в выходные будет выше нормы на 4-5 градусов.

Ранее сообщалось, что в среду в Москву придут дожди. За 12 мая в городе может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом до конца недели в столице ожидается еще 20–25 миллиметров осадков.