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Заболеваемость ОРВИ в Москве снизилась за неделю

Вечерняя Москва
27 минут назад
Ситуация с гриппом и ОРВИ на территории столицы спокойная, соответствует весеннему сезону. Заболеваемость ниже эпидпорога на 38,9 процента. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
Заболеваемость ОРВИ в Москве снизилась за неделю
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что за неделю, с 3 по 9 мая, отмечено снижение заболеваемости среди горожан почти на 29 процентов.
В ведомстве добавили, что от гриппа в Москве привили свыше 7,4 миллиона человек. Из них свыше 1,2 миллиона — дети.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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