Собянин вручил премии Москвы в области медицины

Сергей Собянин вручил благодарственные письма и премии города Москвы за 2020 год в области медицины. Их получили 50 человек, представители 18 медицинских организаций (10 городских, шести федеральных и двух частных).

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Хотел сказать, что 2020 год, за который мы, собственно, вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарный. И этот неординарный год потребовал неординарных решений. Поэтому все здравоохранение Москвы работало в режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия», — сказал Мэр Москвы.

Борьба с распространением коронавируса потребовала пересмотра работы практически всех звеньев системы здравоохранения. Это означало огромный риск и ответственность. Сергей Собянин поблагодарил Клинический комитет столицы, который взял на себя ответственность за принятие сложных решений, главных врачей и специалистов, которые участвовали в этом процессе.

«И конечно, не случайно, что одна из премий, которую мы присудили, посвящается организации лучевой диагностики при выявлении ковида. Казалось бы, это обычная манипуляция, на самом деле она стала центральным звеном организации всех пациентов и проведения не только нормальной диагностики заболевания, но и распределения больных между стационарами, направления на амбулаторное лечение, что позволило сбалансировать вообще всю систему, сделать ее устойчивой, понятной, прогнозируемой, обеспечило нормальное оказание плановой медицинской помощи и адекватное определение тех или иных методов лечения больных», — сказал Мэр Москвы.

Для лечения больных с диагнозом COVID-19 была применена система телемедицины, искусственного интеллекта, созданы мощные КТ-центры в 40 поликлиниках Москвы.

«Такого опыта не было нигде в мире. Это был первый — московский — опыт, который себя абсолютно оправдал и который потом нашел применение во многих регионах страны», — отметил Мэр Москвы.

Во время пандемии, по его словам, всем стало очевидно, что только сильная медицинская система способна справиться с этим вызовом.

«Это было и будет нашим приоритетом, приоритетом Москвы», — подчеркнул Сергей Собянин.

Премии города в области медицины вручают ежегодно с 2002 года. Награду присуждают за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и надежностью работы врачей, ученых-медиков, организаторов здравоохранения, представителей научных, образовательных и медицинских организаций. Премиями отмечают проекты, которые получили общественное признание и способствуют развитию практического здравоохранения и медицинской науки в столице.

В экспертный совет по присуждению премий при Департаменте здравоохранения города Москвы входят известные представители медицинского сообщества и системы столичного здравоохранения. На основании его предложений издается указ Мэра Москвы о присуждении премии.

Ежегодно вручают шесть премий. Размер денежной выплаты за 2020 год увеличен до трех миллионов рублей на каждый коллектив. Сумма распределяется между авторами в равных частях.

2020 год стал рекордным по количеству представленных на конкурс работ — 95 проектов.

«Самое большое количество претендентов за всю историю существования премии. Конечно, вы победили в сложной конкурентной борьбе. От всей души поздравляю с этой победой!» — отметил Сергей Собянин.

В числе авторов сотрудники городских, федеральных и частных медицинских учреждений Москвы. Из-за пандемии COVID-19 защита проектов проходила в ноябре прошлого года в формате онлайн-трансляции с участием экспертного жюри.

Заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Андрей Гринь поблагодарил за награду и подчеркнул, что премия является признанием заслуг нескольких коллективов. Специалист отметил, что институт внедрил малоинвазивные методы лечения, которые позволяют ставить на ноги пациентов в первые сутки после операции. Однако для успешного выздоровления требуется работа врачей различных специальностей — нейрохирургов, диагностов, реабилитологов.

«Совместная работа всей группы наших товарищей позволяет нашим пациентам находиться среди нас с вами. Вы видите наших пациентов по телевизору, работающих в разных отраслях нашего производства на благо нашей родины. И также спортсменов, которые выступают, вы их видите тоже по телевизору», — добавил Андрей Гринь.

Директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских

технологий Сергей Морозов отметил, что эта премия стала для учреждения третьей за последние несколько лет.

«Ваше видение, Сергей Семенович, и ваши инвестиции в людей прежде всего и в технологии — это то, что создает основу для того, чтобы Москва, московская медицина была плодотворной площадкой для инноваций», — сказал он.

«Это то, что, конечно, внушает уверенность в своих силах всей медицинской команде. Благодаря этому Москва стала уже сильной площадкой. В 2020 году собрался Клинический комитет. И сегодня это концентрация умов, профессионалов. Клинический комитет как, собственно, некий концентрат мыслей во время эпидемии коронавируса, который пришел на помощь и с самого начала пандемии находится впереди российской медицинской науки», — добавил Сергей Морозов.

Лауреаты премий города Москвы — 2020 в области медицины

Премию вручили коллективу за внедрение новых технологий при лечении травм и дегенеративных заболеваний позвоночника. В работе объединили передовой хирургический и терапевтический опыт лечения наиболее распространенных патологий позвоночника, а предложенные методики были максимально адаптированы для широкого внедрения в профильных отделениях городских стационаров. При этом основной упор был сделан на использование малоинвазивных методов, обеспечивающих быструю реабилитацию пациента после операции.

Премию получили:

Елена Григорьева , заведующая кабинетом лучевой диагностики клинического центра COVID-19 клиники Московского медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова;

— Андрей Гринь, заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;

— Дмитрий Дзукаев, заведующий центром по оказанию хирургической помощи больным с дегенеративными заболеваниями и острой травмой позвоночника, врач-нейрохирург городской клинической больницы 67 имени Л.А. Ворохобова;

— Антон Кордонский, старший научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;

— Иван Львов, старший научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;

— Александр Пейкер, заведующий нейрохирургическим отделением для плановых больных с патологией позвоночника, поражением спинного мозга и нарушениями функций тазовых органов центра по оказанию хирургической помощи больным с дегенеративными заболеваниями и острой травмой позвоночника 3 городской клинической больницы 67 имени Л.А. Ворохобова;

— Алина Реутова, заведующая отделением лечебной физкультуры и физиотерапевтического лечения для больных с патологией позвоночника, поражением спинного мозга и нарушением функций тазовых органов центра по оказанию хирургической помощи больным с дегенеративными заболеваниями и острой травмой позвоночника городской клинической больницы 67 имени Л.А. Ворохобова;

— Андрей Шкода, главный врач городской клинической больницы 67 имени Л.А. Ворохобова;

— Сергей Юндин, заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург Московского медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова.

Благодарственное письмо получил Александр Кайков, заведующий нейрохирургическим отделением для лечения больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга, врач-нейрохирург НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Премию получил коллектив авторов за разработку и внедрение в практику комплексной методики эндоскопического исследования тонкой кишки. Медики создали алгоритм изучения заболеваний этого органа и начали комбинировать два самых современных инструмента осмотра — видеокапсулы и баллонные энтероскопы. Комбинация этих методов значительно расширила возможности диагностики и лечения. Это первый в России комплексный подход такого рода.

Премию получили:

Виктор Веселов , руководитель отдела эндоскопической диагностики и хирургии Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии имени А.Н. Рыжих;

Елена Платонова , заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы 31;

— Роман Плахов, профессор кафедры госпитальной хирургии 2 лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова;

— Юрий Старков, заведующий отделением, врач-хирург хирургического эндоскопического отделения Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского;

Евгений Федоров , главный научный сотрудник Института клинической хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова;

Петр Щербаков , врач-эндоскопист поликлиники на Красной Пресне клинико-диагностического центра «Медси».

Благодарственные письма Мэра Москвы получили:

— Сергей Ларичев, заместитель главного врача по хирургической помощи городской клинической больницы 17;

— Сергей Шаповальянц, заведующий кафедрой госпитальной хирургии 2 лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

Еще одну премию вручили коллективу авторов за разработку и реализацию стратегии, которая обеспечила бесперебойную работу службы лучевой диагностики в период пандемии. Клинический комитет Москвы совместно с профессиональным сообществом и с учетом международного опыта определил приоритеты и особенности использования компьютерной томографии, рентгеновской и ультразвуковой диагностики. Так, компьютерная томография позволила быстро и эффективно проводить исследования на амбулаторном этапе, а благодаря цифровым технологиям результаты исследований стали доступны врачам стационаров в электронном виде. В результате удалось не допустить перегрузки стационаров и обеспечить пациентов медицинской помощью в полном объеме.

Премию получили:

— Валерия Чернина, начальник сектора Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий;

— Игорь Шулькин, заведующий центром по внедрению медицинских технологий, врач-рентгенолог Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий.

Благодарственные письма Мэра Москвы получили:

— Алексей Безымянный, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы;

— Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий;

— Виктор Гомболевский, руководитель отдела развития качества радиологии Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий;

— Наталья Ледихова, заместитель директора по медицинской части Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий;

— Сергей Морозов, директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий;

Елена Панина , заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий;

— Ирина Трофименко, руководитель учебного центра Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий.

Премия также присуждена сотрудникам Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. Медики разработали и реализовали организационную модель эффективной диагностики меланомы и других злокачественных новообразований кожи. Во всех филиалах центра открыли кабинеты для исследований и привлекли к работе специалистов, углубленно занимающихся вопросами онкологических заболеваний кожи. Они осмотрели более 100 тысяч человек. Это позволило в целом ряде случаев начать своевременное лечение.

Премию получили:

— Антон Микрюков, заместитель директора по общим вопросам;

— Анна Миченко, ведущий научный сотрудник;

— Ольга Новожилова, руководитель проектного офиса;

Николай Потекаев , директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии;

— Андрей Томилин, заведующий организационно-методическим отделом по дерматовенерологии и косметологии, врач-методист.

Благодарственные письма Мэра Москвы получили:

Ольга Жукова , главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии;

— Михаил Кочетков, ведущий научный сотрудник;

— Наталия Фриго, руководитель отдела научно-прикладных методов исследования.

За создание эффективной системы обучения оказанию первой помощи в условиях мегаполиса присудили еще одну премию. Были разработаны и внедрены в практику унифицированные программы обучения правилам оказания первой помощи. Методическими материалами могут пользоваться преподаватели и те, кто сам будет оказывать первую помощь. В рамках проекта обучение прошли более тысячи человек. В основном это учителя московских школ, которые преподают основы безопасности жизнедеятельности. Полученные навыки и знания педагоги передали как минимум 100 тысячам столичных школьников.

Премию получил:

— Леонид Дежурный, главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.

Благодарственные письма Мэра Москвы получили:

— Сергей Гуменюк, заместитель директора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи;

— Рустам Закиров, старший врач отделения скорой медицинской помощи Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Премией наградили также коллектив авторов за создание проекта «Школа профессионального роста» и его реализацию в системе здравоохранения города. Так, разработана программа практического обучения на базе городских поликлиник, стационарных и специализированных учреждений. В ней могут принять участие студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения (с хорошей успеваемостью) из вузов — партнеров проекта. При условии успешного прохождения программы устанавливается стипендия в размере 25 тысяч рублей в месяц. Также ее участникам гарантировано дальнейшее трудоустройство без испытательного срока, в основном по месту практического обучения. С 2018 года в рамках программы трудоустроено более 240 выпускников. Сейчас в проекте (четвертый поток) участвуют более 70 человек.

Премию получили:

— Елена Горбанева, ведущий специалист отдела образовательных проектов и развития кадрового потенциала Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента;

— Наталия Даньшина, главный специалист отдела организации проектной деятельности, системного анализа и стратегических инициатив Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента;

Владимир Евдокимов , заместитель декана факультета дополнительного профессионального образования Московского медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова;

— Нателла Крихели, проректор по научной работе и инновационному развитию Московского медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова;

Татьяна Литвинова , проректор по учебной работе Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова;

— Ольга Природова, проректор по послевузовскому и дополнительному образованию Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова;

— Елена Сергеенко, декан факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова;

— Дарья Фокеева, заведующая канцелярией консультативно-диагностической поликлиники 121.