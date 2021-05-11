Собянин открыл павильон «Здоровая Москва» в Измайловском парке

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Измайловском парке павильон «Здоровая Москва», где бесплатно можно проверить свое здоровье, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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«Не надо идти в поликлинику - здесь полное обследование первого уровня, очень удобно. В 2019 году провели такой эксперимент (проект «Здоровая Москва» был запущен в 2019 году - прим. Агентства «Москва»), и приняли участие около миллиона москвичей. Сейчас развили эту историю, сделали более насыщенной программу исследований, больше аппаратуры, больше возможностей. Ваш предварительный диагноз сразу запишут в электронную медицинскую карту, возьмет на контроль телемедицинский центр, будет сопровождать до получения окончательного диагноза, назначения препаратов, лекарств и так далее», - сказал Собянин.

Он отметил важность этого проекта в период пандемии коронавируса. «Очень важно, что в период пандемии нам удалось создать эту систему. Не нужно идти в поликлинику, потому что в условиях эпидемии, которая еще не закончена, к сожалению, не все пойдут в поликлинику - это дополнительный риск», - добавил мэр.

Сергей Собянин выразил благодарность совету врачей Москвы, которые провели дополнительные исследования, выработали методику. По его словам, этот проект реализуется по рекомендациям врачей.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в этом году такие павильоны будут работать в 46 парках. В павильонах открыты два кабинета доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет, два кабинета врача-терапевта, кабинет УЗИ, акушерско-смотровой кабинет. Кроме того, прямо здесь же можно пройти вакцинацию от COVID-19.

Павильоны оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, спирографами, пульсоксиметрами и другим медицинским оборудованием, которое позволяет пройти большинство обследований, включенных в программу диспансеризации, а также ряд дополнительных процедур по назначению врача. Всего в павильонах установлено свыше 1,5 тыс. единиц оборудования, среди которых цифровые электрокардиографы, оснащенные функцией авторасшифровки, работающей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Расширенная программа обследований в павильонах «Здоровая Москва» направлена на выявление наиболее значимых заболеваний легких, сердца, ЖКТ, щитовидной железы, а также сахарного диабета и злокачественных новообразований. Примерно за один час горожане могут пройти более 10 исследований.