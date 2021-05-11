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В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 2 628 человек

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад
В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 2 628 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в Telegram.
2 628 новых случаев коронавируса выявили в Москве
Фото: ТАССТАСС
Днем ранее выявили 2 896 случаев, 9 мая — 2 828, 8 мая — 2 785, 7 мая — 2 846.
«Подтверждено 2 628 новых случаев заражения, госпитализированы 1 225 человек, скончался 61 пациент», — говорится в сообщении.
За прошедшие 24 часа также выздоровели 2 051 пациент. Таким образом, в столице всего заразились 1 121 912 человек, из которых 18 954 пациента скончались, 1 012 703 выздоровели.
В целом по России за прошедший день выявили 8 115 новых случаев коронавируса.
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