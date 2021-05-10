Салют в честь 76-летия Победы в Москве показали на видео

Салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) в День Победы произвел праздничные залпы одновременно из 16 точек Москвы, среди них Парк Победы, два места на Лужнецкой набережной, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, Зеленоград и Троицк.

Праздничный салют начался в 22:00 по московскому времени и продлился 10 минут, за это время в небо было выпущено больше 12 тысяч фейерверочных изделий. Ruptly вел съемку праздничного салюта с площадки на крыше Музея Победы.