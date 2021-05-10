Москвичей предупредили о "новой климатической эпохе"

Новая климатическая эпоха наступает в Москве в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". Как заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец , теплая погода ознаменует преждевременное наступление лета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Вот такие климатические качели – холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания", – заявил Тишковец.

Он спрогнозировал, что в конце мая и летом в столичном регионе будет сохраняться умеренно теплая погода. При этом суровых засух и избыточных дождей не ожидается.

"Все будет прилично: днем +20, ночью около 10 градусов тепла", – пообещал специалист.

Метеоролог уточнил, что в Москве не ожидается жары или очередной "ямы арктического холода".