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Появилось видео танкового парада на Красной площади

Юрий Столбов
18 минут назад
По Красной площади в Москве прошли танки Т-34. Видео с парада Победы транслирует телеканал RT на своем канале в Youtube.
На кадрах видно, как парадные танковые расчеты движутся по брусчатке площади. Всего во главе колонны прошли 10 танков. Диктор уточнил, что это машины последней модификации — Т-34-85.
Следом за танками времен войны на Красную площадь выехала современная российская военная техника, в том числе танки Т-80БВМ, бронеавтомобили военной полиции, машины Росгвардии, ракетные установки «Искандер-М» и другие.
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