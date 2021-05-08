В Москве прошла акция «Цветы Победы»

В акции «Цветы Победы» приняли участие активисты молодежных проектов и некоммерческих организаций, среди которых Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Всероссийский межнациональный союз молодежи, Студенческий координационный совет профсоюза, Международная ассоциация студенческого телевидения.
Акция продолжается, и к ней могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно разместить фотографию или видео с возложением цветов к мемориалу в социальных сетях с хештегом #ЦветыПобеды. В публикации необходимо рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы.