В Москве прошла акция «Цветы Победы»

Акция продолжается, и к ней могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно разместить фотографию или видео с возложением цветов к мемориалу в социальных сетях с хештегом #ЦветыПобеды. В публикации необходимо рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы.