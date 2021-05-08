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В Москве прошла акция «Цветы Победы»

Mos.ruиещё 3
2 часа назад
Молодежь Москвы, в том числе студенты столичных вузов, приняла участие в акции «Цветы Победы» в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Активисты возложили более 10 тысяч цветов к монументам и памятникам по просьбе ветеранов, у которых нет возможности это сделать.
В Москве прошла акция «Цветы Победы»
Фото: Mos.ruMos.ru
Акция стартовала у обелиска «Москва — город-герой», где церемониальным маршем прошли рота почетного караула и военный оркестр. В возложении цветов приняла участие Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
«Акцию “Цветы Победы” впервые провели в прошлом году. Ветераны во время действия ограничений, связанных с пандемией, обратились с просьбой к молодым людям посетить памятные места и возложить цветы в благодарность подвигу героев войны. В этом году лидеры молодежных организаций города выступили с инициативой о продолжении акции и возложили цветы к столичным монументам и памятникам по просьбе ветеранов, у которых не было возможности это сделать», — рассказала Екатерина Драгунова.
В акции «Цветы Победы» приняли участие активисты молодежных проектов и некоммерческих организаций, среди которых Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Всероссийский межнациональный союз молодежи, Студенческий координационный совет профсоюза, Международная ассоциация студенческого телевидения.
Акция продолжается, и к ней могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно разместить фотографию или видео с возложением цветов к мемориалу в социальных сетях с хештегом #ЦветыПобеды. В публикации необходимо рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы.
Новости Москвы,Екатерина Драгунова,
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