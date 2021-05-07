Проложен участок тоннеля БКЛ под станцией «Печатники»

Проходка тоннеля ведется в штатном режиме, специалисты круглосуточно следят за состоянием сооружений, находящихся рядом.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Под станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро проложен участок двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

«10-метровый проходческий щит “Виктория” прошел участок под действующей станцией “Печатники” Люблинско-Дмитровской ветки. Ему осталось пройти порядка 40 метров для выхода из технической зоны станции», — отметил Андрей Бочкарев.

Проходка тоннеля ведется в штатном режиме и в четком соответствии с графиком на глубине 12–14 метров под станцией. При этом специалисты круглосуточно следят за состоянием сооружений, находящихся рядом.

На время проходки тоннеля ограничено движение поездов между станциями метро «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии. Это необходимо для безопасности пассажиров подземки.

«После преодоления технической зоны действующей станции метро щиту предстоит также пройти в зоне влияния строительства перегонного тоннеля на коллектор подземной реки Нищенки», — сообщил Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект».

На строящейся станции «Печатники» БКЛ, от которой и началась проходка щита «Виктория», подходят к концу земляные работы. Специалисты уже заняты монолитными работами, ведется гидроизоляция.

«Общая строительная готовность станционного комплекса с пересадкой на действующую станцию салатовой ветки оценивается на треть», — добавил Юрий Кравцов.