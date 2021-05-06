Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев. В результате пострадали два человека и повреждены свыше 40 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Мобильный репортер/АГН «Москва»

По состоянию на 17:00, ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля, — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также разбирают повреждённые непогодой конструкции.

Жителей столицы предупредили, что ветер сохранится до конца дня. Им порекомендовали по возможности отказаться от прогулок, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.