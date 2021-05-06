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Авария на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в Москве попала на видео

Александр Кузьмин
20 минут назад
ДТП произошло вечером 5 мая на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в Москве. Видео последствий аварии публикует telegram-канал «Москва 24».
На кадрах видно, как автомобиль одного из участников ДТП перевернулся на крышу. Сообщается, что в результате столкновения пострадали три человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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