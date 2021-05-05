Жилой дом 1912 года постройки отремонтируют в Москве

Согласован ремонт жилого дома в Даевом переулке Москвы , проект включает обновление фасадов и балконов, сообщает пресс-служба Мосгосэкспертизы.

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

«Действующая в столице программа капитального ремонта жилых зданий направлена на восстановление и модернизацию как внешнего вида, так и инженерных коммуникаций домов. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома в Красносельском районе, построенного в 1912 году по индивидуальному проекту», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Рабочие во время ремонта обновят покрытия фасада, цоколя, декоративных элементов и сандриков здания. Кроме того, пройдут работы по ремонту входных групп, чердачных помещений и кровли жилого дома.

Еще покрасят на балконах нижние и боковые поверхности плит, а в подвале запланировано обновление внутренней отделки.

При этом проектом запланированы демонтаж старых и устройство новых оконных блоков на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверей, а также почтовых ящиков и установка этажных табличек.