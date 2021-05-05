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Жилой дом 1912 года постройки отремонтируют в Москве

РИАМО
56 минут назад
Согласован ремонт жилого дома в Даевом переулке Москвы, проект включает обновление фасадов и балконов, сообщает пресс-служба Мосгосэкспертизы.
Жилой дом 1912 года постройки отремонтируют в Москве
Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы
«Действующая в столице программа капитального ремонта жилых зданий направлена на восстановление и модернизацию как внешнего вида, так и инженерных коммуникаций домов. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома в Красносельском районе, построенного в 1912 году по индивидуальному проекту», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Рабочие во время ремонта обновят покрытия фасада, цоколя, декоративных элементов и сандриков здания. Кроме того, пройдут работы по ремонту входных групп, чердачных помещений и кровли жилого дома.
Еще покрасят на балконах нижние и боковые поверхности плит, а в подвале запланировано обновление внутренней отделки.
При этом проектом запланированы демонтаж старых и устройство новых оконных блоков на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверей, а также почтовых ящиков и установка этажных табличек.
Кроме того, отремонтируют стены и потолки подъездов, низ лестничных клеток и низ междуэтажных площадок, восстановят ограждения лестничных клеток и обновят существующее покрытие полов.
Новости Москвы,Анна Яковлева,
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