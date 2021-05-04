МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера вторника, 4 мая. Экстренное сообщение поступило от МЧС.

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"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра 13–18 метров в секунду", – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС призвали автомобилистов увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также воздержаться от обгонов и перестроений. Также горожанам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Дептрансе столицы попросили москвичей отказаться от передвижения на личном авто.

"Пожалуйста, по возможности не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции", – сказали в департаменте.