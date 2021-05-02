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В Москве усилили контроль за наличием масок и перчаток в транспорте

Newsru.com
31 минуту назад
У пассажиров московского транспорта во время майских праздников будут тщательнее проверять наличие масок и перчаток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
В метро Москвы усилили контроль за пассажирами
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ «Организатор перевозок» проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день, — говорится в сообщении.
Рейды будут проводиться на входе в метро, на перронах, в вагонах поездов, а также на наземном и железнодорожном транспорте.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. Под наблюдением медиков находятся более 300 тысяч заразившихся. У четверти переболевших коронавирусом выявлены различные осложнения и эти люди нуждаются в медицинском наблюдении. 10% переболевших нужна госпитализация для лечения неинфекционных заболеваний.
За последние 24 часа в стране было выявлено 8697 новых случаев коронавируса, скончались 342 человек, были выписаны из больниц 7339 человек. В Москве было диагностировано почти 2,7 тысячи новых случаев. Общее число заразившихся в РФ за время пандемии составило 4 823 255 человек, всего скончались 110 862 пациента, вылечились 4 443 922 человека.
Новости Москвы,Михаил Мурашко,
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