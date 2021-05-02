В метро Москвы усилили контроль за пассажирами

У пассажиров московского транспорта во время майских праздников будут тщательнее проверять наличие масок и перчаток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

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Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ «Организатор перевозок» проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день, — говорится в сообщении.

Рейды будут проводиться на входе в метро, на перронах, в вагонах поездов, а также на наземном и железнодорожном транспорте.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. Под наблюдением медиков находятся более 300 тысяч заразившихся. У четверти переболевших коронавирусом выявлены различные осложнения и эти люди нуждаются в медицинском наблюдении. 10% переболевших нужна госпитализация для лечения неинфекционных заболеваний.