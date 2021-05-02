Тайные пациенты придут с проверками в больницы Москвы

Сергей Блохин профессор, ведущий хирург клиники «Фрау Клиник»: «Конечно же, изменить систему здравоохранения невозможно какими-то [тайными] пациентами, еще чем-то. Нужно принять много мер, чтобы изменить эту систему. Ясное дело, что медсестре в государственной клинике, которой все по фигу, которая получает 15 тысяч в месяц, на пациента наплевать. К ней пациент пришел задаром и ничего не заплатит. Всем наплевать. А когда есть какая-то материальная заинтересованность, тогда уже другой вопрос».
Альбина Стрельченко врач-терапевт, представитель профсоюза медработников «Действие»: «Убрать врача, медсестру — это легко. А кто придет? Конечно, кто-то придет, все-таки в Москве нет такой недоукомплектованности, худо-бедно штаты заполнили, но кем? Мои пациенты рассказывают мне, что они приходят на коммерческий прием, приносят заключения, и приходится переделывать некоторые ошибки».
Александр Саверский президент Лиги защиты пациентов: «Система не меняется. Здесь нужны именно системные решения, мероприятия, [нужно] выводить на рыночную психологию и экономику систему здравоохранения. Это служба все-таки, а не базар со всеми вытекающими последствиями. Я вообще не понимаю. Понимаете, приходит к вам здоровый человек, вы его объявите пациентом? Что за бред? А на пациента, который обращается с реальными проблемами, вы не реагируете».