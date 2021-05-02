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Baza: тайные пациенты придут с проверками в столичные больницы

BFM.RU
4 часа назад
Тайные пациенты начнут проверять московские больницы, сообщил телеграм-канал Baza без ссылки на какой-либо официальный источник. По данным издания, в столичном Депздраве решили устроить такие проверки после появления в Сети скандального видео, на котором пьяные медсестры больницы имени Иноземцева кричат на пожилую пациентку, оскорбляют ее, грозят убить и увезти в морг.
Тайные пациенты придут с проверками в больницы Москвы
Фото: ТАССТАСС
Начать стоит с того, что новость эта никого не удивила. Частные клиники периодически сами инициируют подобные проверки, да и в государственных медучреждениях с тайными пациентами тоже сталкивались не раз. Однако вопросы все равно возникают. Что может проверить тайный пациент, будучи, например, здоровым человеком? Квалификацию врача? В такой ситуации медик подтвердит свой профессионализм, разве что отказав в госпитализации.
Скорее речь идет о проверках на вежливость. Такие тесты проводить нужно, говорит профессор, ведущий хирург клиники «Фрау Клиник» Сергей Блохин, который в своих клиниках это практикует. Но эти проверки явно не решат всех проблем, продолжает врач:
Сергей Блохин профессор, ведущий хирург клиники «Фрау Клиник»: «Конечно же, изменить систему здравоохранения невозможно какими-то [тайными] пациентами, еще чем-то. Нужно принять много мер, чтобы изменить эту систему. Ясное дело, что медсестре в государственной клинике, которой все по фигу, которая получает 15 тысяч в месяц, на пациента наплевать. К ней пациент пришел задаром и ничего не заплатит. Всем наплевать. А когда есть какая-то материальная заинтересованность, тогда уже другой вопрос».
Бывают и такие ситуации: опытный врач или хорошая медсестра после тяжелого трудового дня недостаточно учтиво ответили пациенту. А среди больных тоже часто оказываются люди не самые приятные в общении. За повышенный тон такого специалиста можно уволить. Но нужно ли? Таким вопросом задается врач-терапевт, представитель профсоюза медработников «Действие» Альбина Стрельченко.
Альбина Стрельченко врач-терапевт, представитель профсоюза медработников «Действие»: «Убрать врача, медсестру — это легко. А кто придет? Конечно, кто-то придет, все-таки в Москве нет такой недоукомплектованности, худо-бедно штаты заполнили, но кем? Мои пациенты рассказывают мне, что они приходят на коммерческий прием, приносят заключения, и приходится переделывать некоторые ошибки».
При этом никто не оправдывает совершенно недопустимого поведения персонала, попавшего на видео и вызвавшего такой большой скандал. После многочисленных публикаций в СМИ медсестер уволили, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. И правильно, говорят собеседники Business FM. Разбираться нужно в каждом конкретном случае. А если уж говорить о решении проблемы системно, то тут одними тайными пациентами не обойтись, уверен президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.
Александр Саверский президент Лиги защиты пациентов: «Система не меняется. Здесь нужны именно системные решения, мероприятия, [нужно] выводить на рыночную психологию и экономику систему здравоохранения. Это служба все-таки, а не базар со всеми вытекающими последствиями. Я вообще не понимаю. Понимаете, приходит к вам здоровый человек, вы его объявите пациентом? Что за бред? А на пациента, который обращается с реальными проблемами, вы не реагируете».
Сложно сказать, рыночными ли методами этого добились власти, но в госуслугах же нам больше не хамят.
Новости Москвы,Александр Саверский,Сергей Блохин,СКР,Business FM,
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