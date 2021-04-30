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Карты «Тройка» с символикой Московского цирка появились в кассах столичного метро

Вечерняя Москва
1 час назад
В честь 50-летия Московского государственного цирка в кассах столичного метро появились тематические карты «Тройка». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.
Появились карты «Тройка» с символикой Мосцирка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Ищите цирковые «Тройки» в кассах внутри Кольцевой линии и на станции «Университет». Тираж — десять тысяч экземпляров, — рассказали в ведомстве.
Московский цирк — самый большой в Европе, напомнили в Telegram-канале департамента.
Ранее сообщалось о том, что бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая.
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