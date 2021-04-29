Алексей Немерюк отметил, что на майские праздники в Москве не планируется вводить каких-то дополнительных ограничений, однако уже принятые меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции, должны выполняться.