Власти Москвы в майские праздники проверят соблюдение требований по нераспространению COVID-19 в кафе, торговых центрах и кинотеатрах. Об этом РИА Новости заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Как сообщал «Рамблер», 23 апреля глава РоспотребнадзораАнна Попова попросила президента России сделать нерабочими дни между майскими праздниками из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. Президент поддержал это предложение. 4, 5, 6 и 7 мая в этом году объявлены нерабочими.
Алексей Немерюк отметил, что на майские праздники в Москве не планируется вводить каких-то дополнительных ограничений, однако уже принятые меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции, должны выполняться.
«В период праздников власти будут активно проверять соблюдение COVID-требований. Помимо ресторанов, кафе и магазинов проверять будут торговые центры и кинотеатры», - пояснил он.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что в столице число новых случаев заболевания впервые с января превысило три тысячи. А инфекционист Николай Малышев объяснил рост заболеваемости тем, что народ «немного разболтался», а также не сильно торопится прививаться.